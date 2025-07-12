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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترامب يستعد لإصدار بيان حاسم حول روسيا ويلوح بعقوبات جديدة

ترمب
ترمب
وكالات


قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم إصدار "تصريح كبير" بشأن روسيا يوم الإثنين، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لإرسال مزيد من الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا عبر عمليات شراء من حلفاء "الناتو".

أضاف ترامب في تصريحات هاتفية مع شبكة "NBC": "أعتقد أنني سأصدر تصريحاً كبيراً بشأن روسيا يوم الإثنين".

ترمب ينتقد بوتين

انتقد ترمب خلال المقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مواصلة الهجمات الروسية على أوكرانيا، كما عبّر عن توقعاته بأن يُصادق مجلس الشيوخ قريباً على مشروع قانون لفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، وهو مشروع قدمه السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، الحليف المقرب لترمب.

تابع ترامب عن مشروع القانون: "الأمر متروك لي إذا رغبت في استخدامه"، مضيفاً: "سيمررون مشروع قانون كبير جداً وقاسٍ للغاية، لكن الأمر يعود للرئيس في نهاية المطاف إن كان يريد تفعيله أم لا".

اتفاق أميركي مع الناتو

وكشف ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قادة حلف "الناتو" يقضي بأن يدفع الحلفاء تكلفة الأسلحة الأميركية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأوضح: "نحن نرسل أسلحة إلى الناتو، والناتو يدفع 100% من ثمن هذه الأسلحة. إذاً ما يحدث هو أن الأسلحة تذهب أولاً إلى الناتو، ثم يقوم الناتو بتسليمها إلى أوكرانيا، وهو من يدفع تكلفتها".

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وأضاف ترامب أنه لم يكن على علم بالتجميد الذي أمر به وزير الدفاع بيت هيغسث، والذي أوقف مؤقتاً شحنة أسلحة كانت موجهة لأوكرانيا.

يُذكر أن هذه التصريحات جاءت بعد لقاء جمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور.

ترمب روسيا الأسلحة الأميركية الناتو الرئيس الروسي

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