متحف أثري يوناني يستضيف معرضا يحتفي بالمرأة

قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" ، من العاصمة اليونانية أثينا، إن الصحف اليونانية أبرزت افتتاح المتحف الأثري في مدينة فيرا بجزيرة سانتوريني، باعتباره خطوة ثقافية تعكس التزام اليونان بإعادة قراءة تراثها الحضاري برؤية معاصرة.

وأوضح بركات، خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن المتحف خضع لأعمال ترميم شاملة شملت تدعيم البنية التحتية، وتحديث أنظمة الإضاءة والطاقة، وتسهيل الوصول إليه، إلى جانب إعادة تصميم قاعات العرض لتكون فضاءات تفاعلية تمزج بين الجمال البصري وإثراء المعلومات، ما يجعله مركزًا للتعلم والتأمل.

وفي سياق موازٍ، تابع: “استضافت العاصمة اليونانية ندوة اقتصادية بعنوان “اكتشف مصر” هدفت إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والخاص”.

وأكد أن الفعالية، التي نظمها اتحاد الصناعات اليوناني، عكست تزايد اهتمام أوروبا واليونان تحديدًا بالسوق المصرية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر مؤخرًا، ومن بينها تبسيط الإجراءات، وتوسيع المناطق الحرة، وتقديم حوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أن المشاركين سلطوا الضوء على القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، والتصنيع، والعقارات، لافتا إلى أن اليونان تحتل حاليًا المرتبة الرابعة بين الدول المستثمرة في مصر، بوجود أكثر من 200 شركة يونانية، وبتضاعف حجم الاستثمارات من 5.8 مليون يورو في 2023 إلى 12.1 مليون يورو في 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وذكر بركات ، أن اليونان باتت وجهة سياحية مفضلة للوافدين من مصر، مشيرًا إلى تكرار زيارات مشاهير مصريين مثل اللاعب محمد صلاح، إلى الجزر اليونانية، لافتا إلى أن حركة التبادل السياحي والثقافي بين الشعبين في تصاعد مستمر، وهو ما يتجلى أيضًا على منصات التواصل الاجتماعي.