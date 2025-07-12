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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات BMW 520i Luxury

Bmw
Bmw
أحمد عبد القوى

أعلنت BMW عن إطلاق النسخة الجديدة من BMW 520i Luxury، التي تجمع بين التصميم العصري والتقنيات المتطورة مع أداء ديناميكي وكفاءة عالية في استهلاك الوقود. 

تأتي السيارة بمحرك توربو سعة 1.6 لتر، يولد قوة 190 حصانًا وعزم دوران 310 نيوتن-متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.9 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تبلغ 230 كم/ساعة ومتوسط استهلاك وقود 7 لترات/100 كم.  

تتميز السيارة بتصميم خارجي أنيق يشمل الشبكة الأمامية المميزة "Kidney Grille"، مصابيح LED أمامية وخلفية، وسقف بانورامي زجاجي، مع عجلات رياضية قياس 19 بوصة. 

الأبعاد القياسية للسيارة تمنحها حضورًا قويًا بطول 5060 ملم وقاعدة عجلات 2995 ملم.  

داخل المقصورة، توفر BMW 520i Luxury تجربة راقية تشمل شاشات مزدوجة بقياس 14.9 و12.3 بوصة، نظام صوتي Harman Kardon، مقاعد رياضية مكسوة بجلد Veganza مع خاصية التهوية والذاكرة، وشريط التحكم Interaction Bar، بالإضافة إلى أنظمة شحن لاسلكي وإضاءة داخلية بـ15 لونًا.  

تأتي السيارة مزودة بأنظمة أمان متقدمة مثل التحذير من النقاط العمياء، الاصطدام الأمامي، وتثبيت السرعة مع خاصية الكبح، لتوفر تجربة قيادة آمنة ومميزة.

سيارة قيادة سرعة

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