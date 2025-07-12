مواصفات Galaxy Z Flip7.. هاتف ذكي بحجم الجيب وتقنيات متطورة

يأتي هاتف Galaxy Z Flip7 من سامسونج بتصميم صغير الحجم وإمكانات مبتكرة، ليعيد تعريف تجربة الهواتف القابلة للطي.

يتميز الهاتف بشاشة FlexWindow الجديدة بقياس 4.1 بوصة، التي تغطي الواجهة الخارجية بالكامل، مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز. الشاشة الرئيسية من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصة توفر تجربة مشاهدة غامرة.

الهاتف هو الأنحف في سلسلة Z Flipبوزن 188 غرامًا وسُمك 13.7 ملم عند الطي، مع تصميم متين يشمل زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 وإطارًا من الألمنيوم المعزّز Armor Aluminum.

يعمل الهاتف بمعالج بتقنية 3 نانومتر، مع بطارية بسعة 4300 مللي أمبير توفر حتى 31 ساعة من تشغيل الفيديو. يدعم Samsung DeX لتجربة استخدام شبيهة بالحاسوب.

يضم نظام الكاميرا الخلفية عدستين بدقة 50 و12 ميجابكسل مع تقنية Nightography لتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة، بينما تتيح شاشة FlexWindow التقاط صور سيلفي عالية الجودة دون الحاجة لفتح الهاتف.

يجمع الهاتف بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وشاشة خارجية تتيح تنفيذ المهام بسهولة باستخدام الأوامر الصوتية، ما يجعله رفيقًا ذكيًا يناسب مختلف الاحتياجات اليومية.