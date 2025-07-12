رسمياً.. مالاجا تنسحب من استضافة مباريات كأس العالم 2030

أفادت تقارير صحفية متعددة بانسحاب مدينة مالاجا الإسبانية من قائمة المدن المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2030، الذي سيُقام بملف مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وأكدت شبكة "بي إن سبورتس" أن مدينة ملقا خرجت رسميًا من قائمة المدن المستضيفة، ما قد يمهد الطريق أمام مدينة فالنسيا للانضمام إلى القائمة عبر ملعبها الجديد "ميستايا الجديد".

وكانت الخطة المبدئية تقضي بمشاركة 10 مدن إسبانية في استضافة البطولة، وتشمل القائمة: مدريد، برشلونة، إشبيلية، فالنسيا، ملقا، لاكورونيا، بلباو، سان سيباستيان، لاس بالماس، وسرقسطة.

ومع انسحاب مالاجا، من المتوقع أن يُعاد النظر في توزيع المباريات وإعادة ترتيب المدن المشاركة.