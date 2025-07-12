محمود غربال يفضل أوروبا.. والزمالك يصطدم بأزمة مالية مع المنستيري

كشفت وسائل إعلام تونسية عن الأسباب التي أدت إلى تعثر مفاوضات انتقال محمود غربال، الظهير الأيمن لنادي الاتحاد المنستيري، إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم اهتمام النادي المصري بضم اللاعب الشاب.

ووفقًا لما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن المفاوضات بين الناديين اصطدمت بعقبة مالية تتعلق بعدم حصول الاتحاد المنستيري على الدفعة الثانية من صفقة انتقال لاعبه السابق أحمد الجفالي إلى الزمالك، ما أدى إلى توتر في العلاقة المالية بين الطرفين.

وأضافت الإذاعة أن إدارة المنستيري اشترطت تسوية جميع المستحقات المالية المتأخرة أولًا، قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة تتعلق بانتقال محمود غربال، وهو ما يعرقل الصفقة بشكل كبير في الوقت الراهن.

من جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها أن محمود غربال، البالغ من العمر 21 عامًا، يفضل خوض تجربة احترافية في أحد الدوريات الأوروبية، خاصة بعد تلقيه عروضًا من أندية خارج القارة الأفريقية، ما يصعب مهمة الزمالك في حسم الصفقة.

ويُعد غربال من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري التونسي، حيث شارك مع الاتحاد المنستيري في 31 مباراة بالموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الراغبة في تدعيم صفوفها خلال الميركاتو الصيفي.