فيورنتينا يعلن تعاقده رسميا مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدرب ستيفانو بيولي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بدءًا من موسم 2025-2026، وذلك في عودة جديدة للمدرب المخضرم إلى أجواء "الفيولا" والدوري الإيطالي.

وأوضح النادي في بيان رسمي: "تم تعيين ستيفانو بيولي مدربًا جديدًا للفريق الأول"، مشيرًا إلى أن المدرب وقع على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2028.

ويعود بيولي إلى فيورنتينا بعد تجربة سابقة ناجحة مع الفريق، حيث درّبه بين عامي 2017 و2019، كما سبق له أن ارتدى قميص النادي كلاعب خلال الفترة من 1989 إلى 1995.

وكان بيولي قد أنهى مؤخرًا تجربته التدريبية مع نادي النصر السعودي، ليعود من جديد إلى الكرة الإيطالية عبر بوابة فيورنتينا، في مهمة جديدة تحمل طموحات كبيرة للفريق البنفسجي في المواسم القادمة.