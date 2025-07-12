لن تتوقع فوائده.. اكتشف فوائد الزنجبيل عند تناوله باستمرار

يعد الزنجبيل من أكثر الأعشاب المفيدة للصحة والتى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض ولا تقتصر على تقوية المناعة فقط.

ووفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد نكشف لكم أهم فوائد الزنجبيل الصحية.

ترجع فوائد الزنجبيل لصحة الجهاز الهضمي إلى حد كبير إلى وجود جينجيرول، وهو مركب حيوي يعمل على تعزيز معدل خروج الطعام من المعدة وانتقاله خلال عملية الهضم.

رغم أن الزنجبيل يرتبط غالبًا بتخفيف اضطراب المعدة، إلا أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات قد تُسهم أيضًا في فوائد صحية أخرى، تشمل هذه الفوائد:

تخفيف الألم: في مراجعة نشرت في مجلة Phytotherapy Research ، وجد الباحثون أن تناول الزنجبيل أو وضعه على الجلد يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والالتهاب المرتبط بمتلازمة ما قبل الحيض، وآلام العضلات بعد التمرين، وهشاشة العظام في الركبة، والصداع النصفي .

السيطرة على الالتهاب المرتبط بالتهاب القولون التقرحي ، ومرض كرون ، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والصدفية ، والذئبة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الباحثون بالتحقيق فيما إذا كانت الجرعات العلاجية من الزنجبيل قد يكون لها تأثير وقائي على القلب والأوعية الدموية.