المفوضية الأوروبية: الرسوم الأمريكية بنسبة 30% قد تعطل سلاسل التوريد عبر الأطلسي

حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم، من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تبلغ نسبتها 30% قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد بين ضفتي الأطلسي، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تضر بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت المفوضية في بيان رسمي: "الرسوم الأميركية المحتملة بنسبة 30% على بعض المنتجات الأوروبية تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار سلاسل التوريد عبر الأطلسي، في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تتعافى من آثار التوترات التجارية وسلاسل الإمداد المتأثرة بجائحة كورونا والنزاعات الجيوسياسية".

وأضافت: "لطالما كانت أولويتنا التوصل إلى حل تفاوضي ومستدام مع الجانب الأميركي، ونؤكد مجددا التزامنا بالحوار البناء لتفادي تصعيد تجاري لا يصب في مصلحة أي من الطرفين".

وأكدت المفوضية أنها مستعدة للدخول في مفاوضات مكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس المقبل، محذرة من أن عدم التوصل إلى تفاهم قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحه الاقتصادية.