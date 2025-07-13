هل تجوز الصلاة بالسلسلة للرجال؟.. الإفتاء تجيب

هل تجوز الصلاة بالسلسلة للرجال؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الأزهر الأسبق.

وقال إن صلاة المؤمن جائزة في كل الأحوال حتى إذا صلى وهو يرتدي ذهبا وليس فضة، ولكن ارتداء الرجل لأي أشياء من الحلي بغض النظر عن معدنها غير خاتم الفضة، فهو نوع من التحلي والتزين الذي لا يجوز إلا للنساء.

وأشار فى تصريح له الى أن الله سبحانه وتعالي حرم الذهب على الرجال لقوله عز وجل: «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» وهنا يقصد بهم النساء وليس الرجال.

هل تجوز صلاة الرجل بـالفانلة الحمالات بسبب الحر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل تجوز الصلاة للرجل بـ"الفانلة الحمالات" بسبب الحر؟

و أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن السؤال، قائلا إنه يجوز الصلاة بتلك الملابس ولا مانع من ذلك بالنسبة للرجل،

وأوضح خلال فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب أن عورة الرجل في الصلاة تبدأ من السرة إلى الركبة.

وأشار الى بأنه من الأولى والأفضل ان يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك.

حكم الصلاة في جماعة عبر الانترنت وهل تقبل

حكم الصلاة عبر الإنترنت جماعة هل تجوز شرعا ؟.. اعيش فى إنجلترا والمساجد لدينا مغلقة، فهل يجوز لي إقامة الجماعة للصلوات الخمس والتراويح والجمعة من خلال الإنترنت عبر برنامج "زووم"؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك.

وأكد الدكتور محمد وسام - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - أن هناك فارقا كبيرا بين متابعة ومشاهدة وسماع القرآن والصلاة، وبين أن تأتم بالإمام عبر هذا البرنامج.

وأشار إلى أن صلاة الجماعة شرطها الأساسي هي أداؤها فى مكان واحد، وأما اتباع الصلاة خلف إمام عبر الإنترنت فهذا الأمر غير مشروع ولا يعد بهذا أنه أدى الصلاة جماعة لأنها فاقدة شرطها الأساسي شرعًا.