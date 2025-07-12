قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى : منذ قبل 2011 كان النشطاء يقومون بتهويل الأحداث في مصر
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. محافظة القاهرة توضح السبب
وزيرة التضامن: نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بقوة
بدعي ماشفهوش في البيت.. رامي رضوان يدعم زوجته بالترويج لفيلم روكي الغلابة
اختبارات القدرات 2025.. شروط وضوابط الالتحاق بكلية علوم الرياضة بنين
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم
بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة 2025.. تفاصيل التقديم
أنا على الله.. أول تعليق من أحمد السقا بعد أزمة مها الصغير
المبعوث الأمريكي ينفي تهديد لبنان ويشدد على دعم علاقات بيروت ودمشق
مصر بتتكلم حرفي.. الهلال الأحمر يشارك بمنتجات يدوية في ديارنا مارينا
بديل الثانوية العامة.. نظام البكالوريا يعتمد على 4 مسارات| تفاصيل
زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمجد الشوا: 10% من الفلسطينيين توفوا في الحرب مع الاحتلال

الاحتلال
الاحتلال
قسم التوك شو

قال الدكتور أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن هناك عشرات الشهداء ومئات الجرحى الذين يسقطون أمام الأكمنة ومصائد الموت التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن قام بهندسة الجوع على مدار 22 شهرا، من خلال إغلاق المعابر وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة.

المنظمات الأهلية الفلسطينية 

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي أن الاحتلال يقوم بافتراس المواطنين الفلسطينيين وقتلهم، فالمواطن أمام خيارين، إما أن يموت هو وعائلته وأطفاله جوعا، أو أن يذهب تحت المخاطرة من أجل الحصول على كمية قليلة من المساعدات.

وأكد على أن القتل بالرشاشات وعمليات إطلاق النار عملية يومية، فاليوم تم استشهاد أكثر من 58 شخص، فالقضية في الأساس هي العدوان الإسرائيلي، وأن 10% من الفلسطينيين فقدوا جراء هذه الحرب.

فلسطين المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني يشوق متابعيه لـ حلقة برنامجه اليوم

البولندية إيجا شفيونتيك

إيجا شفيونتيك تكتب التاريخ في ويمبلدون .. أول لقب على العشب بانتصار ساحق

كأس العالم للانديه

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بالصور

بعد 42 يوما.. علي معلول يرفض عروضاً خليجية خلفا للنادي الأهلي

معلول
معلول
معلول

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة | فيديو

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

فيديو

احمد السقا

أنا على الله.. أول تعليق من أحمد السقا بعد أزمة مها الصغير

ايمان عبد اللطيف

زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة

عمرو دياب

بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما بعد ماراثون الثانوية

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

المزيد