أمجد الشوا: 10% من الفلسطينيين توفوا في الحرب مع الاحتلال

قال الدكتور أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن هناك عشرات الشهداء ومئات الجرحى الذين يسقطون أمام الأكمنة ومصائد الموت التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن قام بهندسة الجوع على مدار 22 شهرا، من خلال إغلاق المعابر وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة.

المنظمات الأهلية الفلسطينية

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي أن الاحتلال يقوم بافتراس المواطنين الفلسطينيين وقتلهم، فالمواطن أمام خيارين، إما أن يموت هو وعائلته وأطفاله جوعا، أو أن يذهب تحت المخاطرة من أجل الحصول على كمية قليلة من المساعدات.

وأكد على أن القتل بالرشاشات وعمليات إطلاق النار عملية يومية، فاليوم تم استشهاد أكثر من 58 شخص، فالقضية في الأساس هي العدوان الإسرائيلي، وأن 10% من الفلسطينيين فقدوا جراء هذه الحرب.