شيخ الأزهر يهنئ أحمد كوجك بجائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى أحمد كوجك وزير المالية، لحصوله على جائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا.

وجرى اختيار وزير المالية المصري للحصول على هذه الجائزة، ضمن جوائز «القيادة الإفريقية في الأعمال» في نسختها الخامسة عشرة، والتي أُعلنت خلال قمة إفريقيا 2025، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.

وأعرب شيخ الأزهر، في بيان، عن خالص دعواته لوزير المالية، بمزيد من التوفيق والسداد في أداء مهامه، راجيًا أن يكون هذا التقدير حافزًا لمزيد من العمل لما فيه خير الوطن والمواطن، سائلًا المولى- عز وجل- أن ينعم على مصرنا العزيزة بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.