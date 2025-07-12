قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقالات واسعة بحق داعمي حركة فلسطين أكشن في بريطانيا بعد حظرها
مقابل بيع نهائي لهذين النجمين | مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة
كريم حسن شحاتة يكشف واقعة طريفة بعد مشادة ميدو مع والده
استجابة لـ صدى البلد .. الداخلية تضبط بلطجي السيدة زينب
منزلي الأبدي.. مودريتش يودع ريال مدريد برسالة مؤثرة
مخدرات دليفري.. القبض على شخصين يروجان المخدرات بدراجة نارية في القليوبية
شيخ الأزهر يهنئ أحمد كوجك بجائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا
5 سيارات SUV فرنسية زيرو في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
العدد وصل لـ 42.. ارتفاع غير مسبوق في حالات الانتحار بصفوف الجنود الإسرائيليين
برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الاتحاد الإفريقي تعكس دور مصر المحوري بالمنطقة
عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد
الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يهنئ أحمد كوجك بجائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى أحمد كوجك وزير المالية، لحصوله على جائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا.

وجرى اختيار وزير المالية المصري للحصول على هذه الجائزة، ضمن جوائز «القيادة الإفريقية في الأعمال» في نسختها الخامسة عشرة، والتي أُعلنت خلال قمة إفريقيا 2025، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن. 

وأعرب شيخ الأزهر، في بيان، عن خالص دعواته لوزير المالية، بمزيد من التوفيق والسداد في أداء مهامه، راجيًا أن يكون هذا التقدير حافزًا لمزيد من العمل لما فيه خير الوطن والمواطن، سائلًا المولى- عز وجل- أن ينعم على مصرنا العزيزة بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

شيخ الأزهر الأزهر الشريف الإمام الأكبر وزير المالية افضل وزير مالية أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

ترشيحاتنا

المنتخب الوطني تحت 17

المنتخب الوطني تحت 17 سنة يواصل تدريباته استعدادا لنهائيات كأس العالم .. صور

الإعلامي مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف تفاصيل أزمة عقود نجوم الأهلي

محمد طارق

المقاولون العرب يوافق على قضاء لاعبه محمد طارق فترة معايشة بالمجر

بالصور

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

5 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري .. وهذه أهم أعراضه

الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري

7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

فروة الرأس
فروة الرأس
فروة الرأس

الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي

محمد هاني
محمد هاني
محمد هاني

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعر نزل .. تراجع مفاجئ للذهب ومفاجأة بعيار ٢١ الآن

واقعة كلية صيدلة

دعى عليه.. صيدلي بجامعة طنطا يثير الجدل بعد وفاة استاذه

نيفين رجب

منسية.. نيفين رجب تطرح أحدث كليباتها

ايمان عبد اللطيف

هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد | ما السبب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد