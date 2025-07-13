مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

دخل النادي الأهلي سوق الانتقالات الصيفية 2025 بقوة، مستهدفًا تدعيم صفوفه استعدادًا لموسم طويل محليًا وقاريًا، مع طموحات الحفاظ على هيمنته المحلية والسعي وراء لقب دوري أبطال إفريقيا، وبين تجديد عقود، رحيل أسماء كبيرة، واقتراب صفقات جديدة، يعيش جمهور القلعة الحمراء صيفًا ساخنًا.

حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها النهائي بشأن العروض التي ترددت حول رحيل محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، إلى الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدا عبر بوابة نادي خورفكان.

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