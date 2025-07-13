قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة 4 أشقاء بالمنيا.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائي
الأولى على التعليم الزراعي.. هاجر طارق: كنت بذاكر 5 ساعات وسألتحق بكلية الزراعة
عروس الدلتا تتصدر.. ثلاث من أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية من الغربية
بـ حبل الغسيل.. التحريات تكشف لغز وفاة شاب في المرج
مقابلة مثيرة للجدل.. نتانياهو يدافع عن ترامب ويهاجم الإعلام الأمريكي
وفاة وإصابات في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض
دعاء واظب عليه سيدنا النبي بعد الصلاة.. تنال خير الدنيا والآخرة
عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم وتنكيس من 32 عاما
70 % اللاعب في الزمالك.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن حامد حمدان
حالتا وفاة و5 مصابين في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية| صور
تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز الشيخ زايد يعلن ترخيص 50 مركبة نقل جماعي جديدة على خطوط مختلفة

ترخيص 50 مركبة نقل جماعي جديدة على خطوط مختلفة
ترخيص 50 مركبة نقل جماعي جديدة على خطوط مختلفة
آية الجارحي

أعلنت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص ٥٠ سيارة نقل جماعي جديدة «ميكروباص» سعة 14 راكبًا على خطوط مختلفة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومشاركة مجلس أمناء المدينة، ضمن جهود زيادة خدمة النقل الجماعي بالمدينة، حيث تقدم للقرعة ١٠٠ مواطن بالمركز التكنولوجي بجهاز المدينة.


وأشارت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، في إطار حرص الجهاز على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف، ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل لعدد ٥٠ سائقا.

وأوضح المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد للتنمية، أن القرعة أسفرت عن سحب أسماء الفائزين بواقع ٥٠ أساسيًا و١٠ أسماء احتياطيًا، بحضور اللجنة المختصة والمتقدمين ممن ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها واعضاء مجلس أمناء المدينة.
وأشار نائب رئيس الجهاز، إلى أنه تقرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار، موضحاً أنه تم اختيار الفائزين ممن انطبقت عليهم الشروط والتي تمت تحت إشراف اللجنة المختصة طبقًا للضوابط والمعايير القانونية واللوائح المنظمة.

مدينة الشيخ زايد ميكروباص المركز التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان

ترشيحاتنا

حياه

زوجة مصطفى محمد تشعل إنستجرام بصور جديدة من الساحل

امير هشام

أمير هشام: 5 صفقات جديدة على طاولة الزمالك

جون إدوارد

أمير هشام: جون إدوارد مصر على موقفه مع مهاب ياسر ويرفض رحيله بشكل نهائي

بالصور

الصور الكاملة لحفل آمال ماهر ووليد توفيق

وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر

الساعة بـ 5 ملايين جنيه.. مي عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

فيديو

إليسا

عيشالك.. إليسا تتألق في حفل العاصمة اللبنانية بيروت

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد