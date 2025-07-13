يلتقي فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الأحد، في مواجهة نارية ضمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مباراة مرتقبة تقام على الأراضي الأمريكية.

تُقام المباراة النهائية اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في مدينة نيوجيرسي – نيويورك، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية

وتنقل شبكة قنوات MBC المباراة النهائية حصريًا، حيث يمكن لعشاق كرة القدم متابعة قمة باريس سان جيرمان وتشيلسي من خلالها، عبر قنوات MBC مصر2 و MBC أكشن.

كما تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، وستذيع مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان بتعليق عربي.

وتأهل تشيلسي بعد تجاوز فرق بنفيكا وبالميراس وفلومينينسي، بينما مر الفريق الفرنسي بمسار صعب تضمن تخطيه فرق إنتر ميامي وبايرن ميونخ وريال مدريد في الأدوار الإقصائية.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي بعد فوزه الكبير 4-0 على ريال مدريد في نصف النهائي، مؤكدًا أن انتصاره 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال لم يكن مجرد صدفة.

