في يوم واحد .. الداخلية تضبط 107 آلاف مخالفة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 107001 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، بالاضافة لفحص 3719 سائق تبين إيجابية 474 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.



كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1244 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 337 سائق تبين إيجابية 24 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 20 محكوم عليه بإجمالى 54 حكم، كما تم التحفظ على 8 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.