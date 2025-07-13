هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال فى إجابته عن السؤال: إن صلاة الضحى تعد من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي محمد ﷺ.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية: كما أنها من السنن التي يُثاب المسلم على أدائها، ويُثاب كذلك على قضائها إذا فاتته لعذر أو نسيان، خاصة لمن اعتاد المحافظة عليها.

وأكد أن النبي ﷺ أوصى بعدد من السنن، من بينها صلاة الضحى، مستدلًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام".

وقت صلاة الضحى

وأوضح أن وقت أداء صلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة، أي حين ترتفع الشمس قدر رمح، ويستمر وقتها حتى قرابة عشر دقائق قبل أذان الظهر، فهذا الوقت بكامله يُعد وقتًا لأداء الضحى.

ونوه أن من شُغل عن الصلاة أو نسيها، فإن له أن يقضيها بعد فوات وقتها.

ولفت إلى أن عددًا من الفقهاء أجازوا قضاء السنن الرواتب، ومنها الضحى، خاصة إذا كان الشخص مواظبًا عليها، مؤكدا أن رحمة الله واسعة، ويجازي عبده على نيته وعذره.

وشدد على أن الأفضل أداء السنن في وقتها، لكن في حال تعذر ذلك، فإن القضاء مشروع ومقبول، قائلا: "نحن لا نحرم الناس من الأجر، بل نحثهم على الاستدراك، فمن فاته وقت الضحى، فليصلها قضاءً، وله الأجر من الله عز وجل".

فوائد صلاة الضحى

عندما يُقسِم رب العزة بشيء فذلك يدل على فضله وعظمته؛ وقد أقسم الله تعالى بالضحى في سورة الضحى، وهذا يدلّ على أهمية هذا الوقت من النهار، ولصلاة الضحى العديد من الفوائد، وهي :

1- تسد صلاة الضحى الصدقة عن جميع مفاصل الجسم، فالجسم يحتوي على ثلاثمائة وستون مفصلًا وكل مفصل يلزمه صدقة شكرًا لله تعالى على هذه النعم، وصلاة الضحى تسد الصدقة عنها جميعًا.

2- من صلى اثنتي عشر ركعة من صلاة الضحى فإن الله تعالى يبني له بيتًا في الجنة، جاء حديث عن الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلَّم- قال: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة»، قال ابن حجر- رحمه الله –في كتابه الفتح: "وهذا الحديث له شواهد يتقوى بها".

3 - نيل أجر الصّدقة؛ فقد رُوي عن النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: «يُصبح على كلّ سُلامى من أحدكم صدقة؛ فكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ تهليلة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المُنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».

4 -كِفاية الله تعالى للمُحافظين على صَلاةِ الضُّحى: عن أبي الدّرداء وأبي ذر، عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- فيما رواه عن الله -عز وجل- أنّه قال: «ابن آدم، اركع لي من أول النّهار أربع ركعات أكفِك آخره».

5 - وَصفُ المُحافظين على صلاةِ الضُّحى بالأوّابين: فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-: «لا يُحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب. قال: وهي صلاة الأوابين».