انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري بالجيزة| صور

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري بمنطقة الكونيسة في الجيزة في القادم من المعادي باتجاه محور المريوطية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور اخطارا من قيادات الطريق الدائري أفاد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل وإصابة قائدها أعلى منطقة الكونيسة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة اختلال عجلة القيادة بيد السائق في الاتجاه القادم من المعادي باتجاه محور المريوطية وانقلاب السيارة على يمين الطريق وإصابة سائقها بسحجات وكدمات.

قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري وتقديم الإسعافات لسائق السيارة.