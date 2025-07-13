رئيس إذاعة القرآن الكريم: خطوة دار الإفتاء في تدريب الصحفيين رائدة لبناء وعي ديني رشيد

أكَّد الأستاذ إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، أن الكلمة أمانة والفتوى مسؤولية عظيمة، مشددًا على أن صون اللسان ضرورة حتمية، "فهو مركز الأوزار ومفتاح الفتن"، على حدِّ تعبيره.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل افتتاح البرنامج التدريبي الذي أطلقته دار الإفتاء المصرية للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية، والذي يهدُف إلى تعزيز المهنية والوعي الصحيح في تناول الشأن الديني.

وأشار دويدار إلى أن مصر دخلت مرحلة جديدة لمواجهة فوضى الفتاوى، خاصة مع قرب صدور قانون تنظيم الفتوى، مؤكدًا أن هذه الخطوة من دار الإفتاء لتدريب الصحفيين تُعد "مبادرة رائدة ومهمة لإيصال رسالة الإسلام السامية وبناء الوعي الرشيد".

كما شدَّد على أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والإعلامية، وفي إطار رسالة الأزهر الشريف، من شأنه أن يسهم في نشر العدل والنور في ربوع العالم.