تأجيل محاكمة أم أغرقت ابنها الرضيع في البانيو بالمنوفية

قررت محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية، تأجيل محاكمة أم أغرقت نجلها الرضيع داخل بانيو، إلى جلسة الغد لحين ورود تقرير الطب النفسي.

وكانت محكمة شبين الكوم، قد قررت إيداع أم بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمناظرة حالتها الصحية بعد قيامها بإغراق رضيعها في البانيو وطلب المحامي من المحكمة تقرير الطب النفسي لموكلته.

وتعود أحداث القضية إلى يناير 2025 عندما تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بوصول طفل يبلغ من العمر ١٠ شهور متوفيا إدعاء غرق في البانيو.

وبتكثيف التحريات والبحث، تبين أن الطفل يدعي أحمد من قرية مليج وتبين قيام والدته “ ا.ع.م” ٣٨ سنة بقتل طفلها واغراقه في البانيو.

وأقرت الأم في التحقيقات، أنها كانت لا تريد نجلها وأنها حاولت الإجهاض أثناء حملها وفشلت كما حاولت قتله قبل ذلك بالقائه من الطابق الثاني، مؤكدة أن لديها طفلين وكانت لا تريد أطفالا أخرى.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وحبس المتهمة وإحالتها الي المحاكمة العاجلة.