18 زيارة رقابية على قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية لضمان الجودة والتصدير

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 18 زيارة ميدانية على قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي، شملت مراكب الصيد، مصانع التجهيز، شركات التصدير، وموردي المنتجات البحرية.

وتهدف هذه الجولات إلى التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية في جميع مراحل سلسلة الإمداد، وضمان جودة المنتجات السمكية الموجهة للسوق المحلي والتصدير.

وأكدت الهيئة، أن هذه الحملات تأتي في إطار دعم خطط الدولة لزيادة صادرات الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، وفتح أسواق جديدة تعتمد على جودة وسلامة المنتج المصري.

وشددت الهيئة على أن قطاع الأسماك يشهد اهتمامًا رقابيًا متزايدًا، نظرًا لأهميته الغذائية والاقتصادية، خاصة مع تزايد الاعتماد عليه كمصدر بروتين آمن وفعّال.