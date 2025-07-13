"سلامة الغذاء" تُكثّف التفتيش على سلاسل التجزئة والأسواق الساحلية

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 27 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بـ13 محافظة خلال الأسبوع الماضي، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، القليوبية، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الشرقية، البحيرة، مرسى مطروح، بورسعيد والمنوفية، وأسفرت عن تسجيل 8 فروع جديدة.

كما كثفت الهيئة حملاتها على منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث أجرت 5 زيارات تفتيشية على المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت والوحدات المتنقلة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة موسمية تستهدف حماية المستهلكين في المناطق ذات الكثافة السياحية، والتأكد من جودة وسلامة الأغذية المعروضة في أماكن التجمعات.