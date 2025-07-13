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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لإقامة مشروعات تنموية.. محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومحمد عبد العزيز المستشار المالي للمحافظة والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ووكلاء وزارات الصحة والتموين والعمل والإسكان والزراعة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء مراكز الزقازيق وبلبيس والحسينية ومديري إدارات الشئون القانونية والإستثمار والتخطيط العمراني وشئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات استثمارية جديدة تمثلت في إقامة محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية علي مساحة ٢٤٠٠ م وإحلال وتجديد بعض الأنشطة وتغيير النشاط القائم الي أنشطة صناعية أخري وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون. 

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

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