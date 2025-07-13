الرئيس السيسي: أفريقيا التي نريدها ليست حلما وإنما واقع قريب المنال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بفاعليات أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي: "لقد شرُفت خلال العامين الماضيين بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد وأود أن أؤكد لكم، أنني بعد تلك الفترة، أصبحت على يقين أن أفريقيا، التي نريدها، ليست حلماً، وإنما واقع قريب المنال، وذلك رغم كثرة التحديات والأزمات، التي تتعرض لها القارة داخلياً وخارجياً.

تعزيز التجارة البينية

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته: “وأشير إلى أنه، بالرغم من كل الظروف الصعبة، فقد نجحت العديد من الدول الأفريقية في تحقيق معدلات نمو فاقت المعدلات العالمية، وقطعت شوطاً طويلا في التعامل مع التحديات، بدءً بتطوير النظم الصحية والتعليمية، وتوطين الصناعات الحيوية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، وكذا إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية”.