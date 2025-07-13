محافظ الشرقية: نعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين بالمناطق الصناعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الانتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم ١١ طلب بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية – إضافة سمة تجارية) ، وذلك لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات وخلال الاجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي الطلبات المقدمة والمستوفاة للشروط وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.

وخلال الاجتماع تم استعراض بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية ليؤكد المحافظ علي ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية بين مجلس إدارة جمعية المستثمرين ومسؤولي قطاعات مياه الشرب والكهرباء ورئاسة مركز بلبيس لإيجاد حلول عاجله تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.