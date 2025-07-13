فنانة السبب.. أول تعليق لـ شاليمار شبرتلي على واقعة شجار الساحل الشمالي

كشفت الفنانة شاليمار شربتلي، حقيقة ما تردد حول واقعة مشاجرة الساحل الشمالي، موضحة أن الأنباء المتداولة عن أطراف الشجار غير صحيحة.

وقالت شاليمار شربتلي إن ما تم تداوله في بعض المواقع ‎الإلكترونية الخاصة بشجار في الساحل الشمالي كانت هي أحد أطرافه، فإننا نوضح أن كل ما ورد في هذه الأخبار لا يمتّ بصلة لها أو لزوجها المخرج خالد يوسف.

وأكدت أن الواقعة لم تحدث ومختلقة تماما وكان المقصود منها شخصها.

قصة مضحكة

وتابعت: وكان حريا بهذه المواقع التأكد من هذه الشائعة قبل نشرها وترويجها خاصة كونها قصة مضحكة لا يمكن ان تحدث دون القاء القبض علي الطرف الاخر لاننا في دولة قانون ولسنا في غابة.

‎وأكملت: يؤسفنا أن نوضح أن من تقف وراء هذه المهاترات فنانة، ‎فيما لم تندهش الفنانة شاليمار شربتلي من سعي هذه الفنانة في تدبير مكائد وتأليف أخبار ودسها للمواقع واستجداء الصفحات لنشرها .

وختمت قائلة: وجب تحذير المواقع والاعلام ورواد السوشيال ميديا في الاستجابة لنشر أكاذيب وقصص مختلقة حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية.