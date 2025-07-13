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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر: الشباب هم قوة الأمة وسواعدها الفَتِيَّة وسر نهضتها

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الشباب هم قوة الأمم وسواعدها الفَتِيَّة وسر نهضتها التي تَبني وتعمر على مر العصور.

 جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى الشباب وتحديات العصر الذي ينظمه مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مجلس الشباب المصري للتنمية.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن العناية بالشباب مهمة مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الأمم القوية هي التي تهتم بشبابها؛ وتعمل عليهم انطلاقًا من أنهم شباب اليوم ورجال الغد وقادة المستقبل.

وطالب الشباب بأن يُعنوا بأنفسهم صحيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا وعلميًّا، لافتًا إلى أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أكد على العناية بالشباب، فقال: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».

وبيَّن رئيس جامعة الأزهر، أن القرآن الكريم عبَّر عن الشباب بالفتية في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ انطلاقًا من أن الفتية تعني: الفتوة والقوة، وبناء الجسم وتحقيق القوة، فمن يهمل في قوة جسمه يهمل في حق نفسه وفي حق أمته.

وأوضح أن جامعة الأزهر تولي الشباب عناية كبرى، خاصة بالأنشطة التي تنمي قوتهم الجسدية وبغذاء العقول التي يقوي قوتهم العقلية والروحية؛ انطلاقًا من قول المولى عز وجل: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم﴾ فالأمم القوية لا تنام عن قوة أجيالها، وبخاصة في هذا الزمن الذي لا يعترف إلا بمنطق القوة ولغة القوة وامتلاك أسباب القوة.

وتابع د.سلامة: وانطلاقًا من هذا نظَّمت الجامعة مسابقة في مجال القرآن الكريم للطلاب بجوائز قيمة بلغت الجائزة الأولى 100 ألف جنيه، إضافة إلى مسابقة القراءة الحرة في خمسة كتب قيمة تهدف إلى تحفيز الطلاب على القراءة، وتنمية الوعي والمعرفة، وإحياء قيمة فَهم الكتب التراثية وتدارسها، وتنمية مهارات الطلاب على التلخيص والمناقشة والسرد، إضافة إلى إسهاماتها في شغل أوقات الطلاب بما هو مفيد وجاد، وتقليص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها مصدرًا وحيدًا للمعلومات والمعرفة الثقافية، والتي يستغلها متطرفو الفكر في بثِّ سمومهم الداعية إلى الإلحاد والطعن في الثوابت والانحراف الفكري والسلوكي.

وأضاف رئيس الجامعة أن مسابقة "القراءة الحرة" تهدف إلى اختبار قدرة الطلاب على قراءة وتلخيص وبيان وجه الإفادة من خمسة كتب؛ هي:

1 -  الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي.

2 - الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض.

3 - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري.

4- النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز.

5- رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر.

جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر الأزهر الشريف الشباب مجمع البحوث الإسلامية

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