حامد حمدان يضغط من أجل الزمالك.. ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع بتروجيت

كشف مصدر داخل نادي بتروجت أن الاجتماع الذي عقده جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع مسؤولي النادي البترولي لم يسفر عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن المفاوضات لا تزال جارية، ولم تُحسم الصفقة حتى الآن بسبب بعض الخلافات حول التفاصيل المالية، مشيراً إلى احتمالية عقد جلسة جديدة بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الموقف.

وشدد المصدر على أن حامد حمدان يتمسك بالانتقال إلى نادي الزمالك، رافضاً عدة عروض عربية ومحلية تلقاها مؤخراً، لرغبته القوية في ارتداء قميص الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.