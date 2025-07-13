عندي 11 سنة وغير منتظم في الصلاة أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب

ردّ الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من الطفل شمس الدين أحمد، 11 سنة من محافظة المنيا، الذي قال فيه: "أنا مش بصلي كل فروض الصلاة، هل تحسب لي حسنات على اللي بصليه؟ وهل تحسب لي سيئات على اللي مش بصليه؟".

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني: "ما شاء الله عليك، وأنت في سن 11 سنة وتحرص على الصلاة، وهذا أمر طيب جدا، لكن لازم تعرف إن الإنسان قبل البلوغ الشرعي غير مُكلف بالتكاليف الشرعية، يعني لسه ما عليكش ذنب لو ما صليتش، لكن بتاخد حسنات وثواب على كل صلاة بتصليها".

وأضاف: "إحنا بنعلم أولادنا الصلاة والصيام قبل البلوغ علشان لما يبلغوا يكونوا متعودين، ولما يوصلوا لمرحلة التكليف يكون عندهم استعداد وهمة للصلاة والصيام وكل الطاعات بدون مشقة أو كسل".

ونصح الأطفال في هذه المرحلة، قائلاً: "على كل من هو في سنك يا شمس أن يعتاد على أداء الصلاة بانتظام، لأن البلوغ قد يكون قريب، وساعتها هيبقى كل فرض واجب عليك ولو قصرت فيه يبقى عليك إثم، فلازم من دلوقتي تتعود علشان لما تبلغ تكون من المحافظين عليها بدون ما تحس بثقل أو تعب".

وأكد أنه "مع سماع الأذان لازم نستعد للصلاة ونجري نتوضى ونصلي، ولما يقرب رمضان نجهز نفسنا نصوم صح ونثبت نفسنا في العبادة، المهم يكون عندنا همة ونشاط من دلوقتي عشان لما ربنا يكتب لنا البلوغ نكون مستعدين بطاعة ربنا عز وجل".