خبير اقتصادي: أفريقيا سوق واعدة ومصر بوابتها المستقرة نحو الاستثمار والتصنيع

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاستثمار والاقتصاد، أن القارة الإفريقية تُعد أرضًا خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من ثروات معدنية، وأراضٍ زراعية، وموارد بشرية ضخمة، إلى جانب قدرتها الكبيرة على التصنيع، مشيرًا إلى أنها تمثل سوقًا ضخمة تضم نحو 2 مليار نسمة، ما يجعلها محط أنظار القوى الكبرى التي تتنافس على مواردها وأسواقها.

وأضاف مصطفى، خلال استضافته في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر بحكم موقعها الاستراتيجي تعد البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية، وتتميز بالاستقرار السياسي وقيادة رشيدة تمتلك رؤية واضحة تجاه القارة والعالم.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تسعى بجدية إلى ترسيخ دور مصر كبوابة استثمارية وتجارية لإفريقيا، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع فرص التصنيع المشترك، خاصة في ظل تشابه أوضاع العديد من الدول الإفريقية فيما يتعلق بالمواد الخام والبنية الإنتاجية.