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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن تشكك زوجة برلمانى سابق فى ملابسات وفاة زوجها بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الماضى تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بوفاة المواطن المذكور وبجثمانه آثار جروح نافذة، بالإنتقال وسؤال نجلى عمومته قررا أن المذكور يقيم بمفرده بمسكنه فى الفترة الحالية، ولعدم استجابته لاتصالاتهما قاما بالتوجه لمسكنه وكسرا باب الشقة بالإستعانة بأحد النجارين، واكتشفا وفاته وبجواره أداة تستخدم فى إعداد الطعام "مقوار معدنى" ورجحا انتحاره لسوء حالته النفسية ولم يتهما أحدا أو يشتبها فى وفاته جنائياً.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المذكور كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى أدوية مضادة للاكتئاب، "تم العثور عليها بمحل البلاغ" ، فضلاً عن وجود جميع متعلقاته الشخصية وسلامة جميع أبواب ومنافذ الشقة، كما تم العثور على خطاب من 8 صفحات يشير مضمونه إلى إقدامه على الانتحار، وبمناظرة الجثمان تبين وجود جروح قد لا يؤدى بعضها للوفاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت إنتداب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية للجثمان وتباشر النيابة العامة التحقيقات ، وجارى إستكمال التحريات فى ضوء نتائج فحص الطب الشرعى .

زوجة برلمانى سابق بالمنوفية شرطة تلا بالمنوفية

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