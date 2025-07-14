أيمن عبد العزيز: الأهلي تدخل لإفساد انتقال حامد حمدان للزمالك

قال أيمن عبدالعزيز لاعب نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي تدخل في صفقة حامد حمدان من أجل إفسادها وعدم رحيله إلى القلعة البيضاء.

وأضاف أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: "الأهلي داخل عشان يفسد صفقة حامد حمدان للزمالك ومش محتاجه".

بينما رد سيد معوض عليه، قائلًا: "مش أنت اللي تقول محتاجه ولا مش محتاجه".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "مهما أندية تدخلت رغبة اللاعب هي اللي هتحصل، واللاعب قال إن رغبته الزمالك".

وتابع: “فكرة إن بتروجت عايز يحتفظ باللاعب علشان ينافس مش مصدقها، والمفروض أندية الوسط الاستثمار عندهم أفضل”.