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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
عزة عاطف

مع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية حول العالم، تتجه الحكومات إلى سن قوانين تنظم الجوانب الفنية والآمنة في هذه المركبات. 

الصين، باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق للسيارات الكهربائية، أعلنت مؤخرًا عن تغييرات تنظيمية شاملة، تستهدف بشكل مباشر نظام الكبح المتجدد ووضع الدواسة الواحدة، مما أثار اهتمامًا واسعًا في أوساط صناعة السيارات.

الكبح المتجدد: راحة للسائق أم خطر محتمل؟

يُعد نظام الكبح المتجدد من أبرز مزايا السيارات الكهربائية، حيث يعمل على استعادة الطاقة أثناء التباطؤ وتحويلها إلى شحن للبطارية. 

ويفضل كثير من السائقين ما يعرف بوضع "الدواسة الواحدة"، والذي يسمح بإبطاء السيارة بشكل كبير عند رفع القدم عن دواسة الوقود، دون الحاجة لاستخدام الفرامل.

لكن وفقًا للائحة الجديدة GB 21670-2025، لن يُسمح بعد الآن بأن يكون وضع "الدواسة الواحدة" هو الإعداد الافتراضي للسيارة. 

رغم أن الوظيفة نفسها لم تُحظر تمامًا، إلا أن السلطات التنظيمية الصينية ترى أن الاعتماد المفرط على هذا النمط قد يؤخر رد فعل السائق في حالات الطوارئ، مما يزيد من خطر الحوادث عند الحاجة إلى كبح أقوى مما يوفره الكبح المتجدد.

رغم الاعتقادات، فإن هذه التعديلات لا تستهدف تحسين مدى القيادة أو كفاءة استهلاك الطاقة، بل تهدف بشكل أساسي إلى رفع معايير السلامة العامة. 

فقد أظهرت الدراسات أن بعض السائقين يعتمدون كليًا على الكبح المتجدد ويطوّرون ردود فعل متأخرة عند الحاجة لاستخدام دواسة الفرامل فعليًا، ما يمثل خطرًا كبيرًا على الطرق السريعة والمزدحمة.

لن تدخل القوانين المتعلقة بوضع الدواسة الواحدة حيز التنفيذ حتى 1 يناير 2027، مما يمنح الشركات المصنعة وقتًا كافيًا لتعديل إعدادات البرمجة.

إلا أن بعض التغييرات الأخرى ستصبح إلزامية قبل ذلك بعام، وتحديدًا في 2026، وتشمل:

إضاءة أضواء الفرامل تلقائيًا إذا تجاوز التباطؤ الناتج عن الكبح المتجدد معدل 1.3 متر/ثانية²، مما يُنبه السائقين الخلفيين ويمنع التصادمات المفاجئة.

تطبيق إلزامي لنظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) في جميع السيارات الكهربائية الجديدة، وهو أمر تأخرت الصين في فرضه مقارنةً بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أصبح إلزاميًا منذ أكثر من عقد.

من المتوقع أن تؤثر هذه اللوائح على طريقة تصميم البرمجيات وأنظمة القيادة في السيارات الكهربائية القادمة، لا سيما من الشركات الصينية مثل BYD وNIO، التي تعتمد بشكل كبير على تسويق أنظمة الكبح المتقدمة كميزة رئيسية.

وفي ظل المنافسة العالمية في هذا القطاع، قد تضطر الشركات الأجنبية أيضًا، مثل تسلا، مرسيدس وفولكس فاجن، إلى تعديل إعداداتها عند طرح سياراتها في السوق الصيني، بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة.

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