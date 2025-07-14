مصطفى يونس لـ صدى البلد عن أزمة عروض وسام أبو علي: داين تدان

كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق عن رأيه في أزمة العروض المقدمة لـ وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر.

وكان الأهلي أعلن في بيان رسمي رفض كافة العروض المقدمة للاعب بسبب عدم تناسبها مع طلباتهم المالية.

ورد وسام أبو علي على صفحته الشخصية بإنستجرام بصورة له ضاحكا ووضع يده على فمه، في إشارة للسكوت.

وقال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لصدى البلد: داين تداين لأن دا حصل قبل كدا من الأهلي.

وأردف: يجب أن يكون هناك شفافية في العقود والانتقالات بين الأهلي والزمالك لأنهم بيعملوا فتنة في البلد بسبب تصرفاتهم.

وأكمل: وسام أبو علي أفضل مهاجم في الأهلي وصل منذ عماد متعب وفي حال بيعه يجب تحقيق أقصى استفادة مالية.

واختتم مصطفى يونس قائلا : وسام مهاجم للمستقبل وصعب يتم التفريط فيه خصوصا بعد تجارب المهاجمين الضعاف على مدار السنوات الماضية.