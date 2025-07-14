تعليق مثير من نجم تشيلسي على تواجد ترامب في نهائي مونديال الأندية

ظهر نجم نادي تشيلسي الانجليزي كول بالمر، أثناء تسليم جوائز المباراة النهائية لمونديال الأندية وهو يقفز لأعلى ولأسفل خلف ريس جيمس بينما كان قائد تشيلسي يتسلم كأس العالم للأندية، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على يساره ، واقفا بين لاعب خط الوسط وحارس المرمى روبرت سانشيز.

وبدا أن ترامب غادر منصة التتويج حاملاً ميدالية خاصة به، سلمها له رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو مباشرة بعد تسليم الميدالية لجيمس.

وحصل بالمر على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة بعد تسجيله الهدفين الأول والثاني وتمريرة حاسمة في فوز تشيلسي الساحق على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 مساء الأحد.

وقال بالمر تعليقا على وجود الرئيس الأمريكي عقب المباراة: "كنت أعلم أنه سيكون هنا، لكنني لم أكن أعلم أنه سيكون على المنصة عندما رفعنا الكأس، لذا كنت مرتبكًا بعض الشيء".

وأضاف: “التتويج بكأس العالم للأندية شعور رائع، بل أفضل، لأن الجميع شككوا في قدراتنا قبل المباراة، ووضع المدرب خطة لعب رائعة، وكان يعلم جيدًا أين ستكون المساحات الفارغة.”

واختير بالمر وهو في الثالثة والعشرين من عمره، كـ أفضل لاعب في المباراة النهائية الثانية على التوالي لتشيلسي، وساهم في هدفين في فوز تشيلسي 4-1 على ريال بيتيس في 28 مايو الماضي، ليتوج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما سجل الهدف الأول لـ"البلوز" في فوزهم 2-1 على بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية.