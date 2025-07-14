ماريسكا يشيد بنجم تشيلسي.. ويؤكد: مونديال الأندية مثل أبطال أوروبا

أشاد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بقدرة لاعبه كول بالمر على الارتقاء إلى مستوى الحدث، بعد اختياره كأفضل لاعب في كأس العالم للأندية، عقب فوز البلوز الساحق بنتيجة 3-0 على باريس سان جيرمان في إطار النهائي.

وسجل بالمر هدفين وصنع آخر لزميله جواو بيدرو، ليتوّج فريق تشيلسي بلقب مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وقال ماريسكا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "هذه هي المباريات التي نتوقع أن يشارك فيها كول بالمر، وقد أظهر مرة أخرى جدارته، لقد نجحت خطتي التكتيكية بإتقان، وضغطنا على باريس سان جيرمان لنحسن استغلال الهجمات المباشرة خلف دفاعاته".

وتابع: "كانت الفكرة هي اللعب رجل لرجل، لأن ترك المساحات لباريس سان جيرمان سيقضي عليك، لذلك حاولنا أن نكون عدوانيين للغاية ونخنقهم في البداية، وكانت هذه الشدة حاسمة في الدقائق العشر الأولى بسبب الحرارة الشديدة، وكانت الظروف صعبة للغاية للعب مع تقدم المباراة".

وأضاف: "لقد حققنا نجاحًا كبيرًا في استكشاف الجانب الأيسر من دفاعهم، وسارت الأمور على ما يرام بالنسبة لنا بفضل الجهد الذي بذله اللاعبون".

وأكمل: أشعر أن بطولة كأس العالم للأندية ستكون بنفس أهمية دوري أبطال أوروبا، إن لم تكن أهم منها، كنتُ محظوظًا بكوني جزءًا من الطاقم التدريبي في مانشستر سيتي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا قبل ثلاث سنوات، لكن هذه البطولة تضم أفضل أندية العالم".

واختتم: "لهذا السبب نقدّرها بقدر دوري أبطال أوروبا، أو ربما أكثر، بالنسبة لنا، كان انتصارًا عظيمًا، إن السماح لجماهير تشيلسي بارتداء شعار بطل العالم على قمصانهم هو مصدر فخر لنا".