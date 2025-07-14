مدبولي: إنشاء 55 ألف وحدة سكنية بالإسكندرية لمواجهة خطر العقارات المهددة بالإنهيار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك توجيهات رئاسية بتوسعة المحاور المرورية لإنهاء أزمة التكدس المروري في الإسكندرية.

وعلى هامش جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، أوضح مدبولي أن أهم نقاط علي أجندة الحكومة هي سرعة ترميم وجهات العمارات علي كورنيش الاسكندرية.

وأشار إلى أنه تم إسناد عملية ترميم وجهات العمارات إلى شركة المقاولون العرب ،كاشفا أنه تم العمل في ٥٥ عقار من إجمالي ١٥٠ عقار.

وأكد مدبولي أنه وجه وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية بتطوير العمارات التاريخية ليس علي كورنيش الإسكندرية، فقط وإنما في جميع أنحاء المحافظة كما حدث في القاهرة الخديوية.

وأضاف مدبولي أنه وجه بحصر العقارات التي صدر لها قرارات إزالة في الإسكندرية لعمل وحدات إسكان بديلة، كما أوضح أنه سيتم إنشاء مشروع خاص لإنشاء وحدات بديلة للعقارات السكنية الصادر لها قرارات إزالة.

وكشف مدبولي أنه سيتم إنشاء ٥٥ الف وحدة سكنية لاستيعاب السكان، مشيرا إلى أن هناك ٧٥٠٠ عقار في الإسكندرية صادر لهم قرار إزالة.