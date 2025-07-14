صفقة بالأرقام.. من هو الأنجولي بانزا جناح الزمالك الجديد؟

أعلن نادي الزمالك تعاقده رسميًا مع اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، جناح فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء توقيع العقود في جلسة جمعت اللاعب مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

وتأتي صفقة بانزا في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، بهدف العودة لمنصات التتويج والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

أبرز أرقام شيكو بانزا:

العمر: 26 عامًا

المركز: جناح أيسر

القيمة التسويقية: 800 ألف يورو (وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت")

ولعب شيكو بانزا في 8 أندية وهم بترو أتلتيكو، مارتيمو، نيا سلاميس، وأنورثوسيس فاماغوستا.

عدد المباريات: 118 مباراة

الأهداف المسجلة: 20 هدفًا

التمريرات الحاسمة: 17 أسيست

وتعول جماهير الزمالك كثيرًا على قدرات بانزا الهجومية، خاصة في ظل الحاجة لعنصر فعال في الجناح الأيسر، قادر على صناعة الفارق أمام مرمى المنافسين.