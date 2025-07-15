الأهلي هو جنة الكرة .. أول تعليق من محمد شريف بعد عودته للقلعة الحمراء

قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي لا يقارن بأي نادٍ آخر، كونه منظومة محترفة وتملك كل أدوات النجاح، وهو ما جعله الخيار الأول له بدون تفكير، عند عودته من الاحتراف الخارجي.
وتحدث شريف لموقع النادي ومنصاته الرسمية عن كواليس عودته للفريق من جديد، مؤكدًا أنه لم يكن هناك مجال للتفكير في الأمر، خاصة أن الأهلي هو المكان الذي صنع اسمه، موضحًا أهدافه التي يسعى لتحقيقها من جديد.
وأوضح: بدون مبالغة الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر وإفريقيا، ويختلف عن أي مكان آخر على كافة المستويات، وهو المكان الذي صنع اسمي، وكان من الطبيعي أن أعود إليه. لدي الكثير من الأهداف، وكل يوم يحمل العديد من التحديات والطموحات لكتابة التاريخ من خلال الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير.
وأضاف: عندما تحصل على بطولة في الأهلي لا يستمر الأمر طويلًا، وسريعًا ما يتم إغلاق هذه الصفحة، والبحث عن إنجاز جديد، وهذا هو أحد أهم أسرار نجاح النادي، لأن هناك دومًا إنجازات جديدة تتطلع إليها الجماهير، وهو ما يجعل العمل مستمرًّا من أجل تحقيق هذه التطلعات، وبالتالي تزداد صعوبة المهمة.
وأشار شريف إلى أن هناك ضغوطًا عديدة تحيط بالجميع، نتيجة صعوبة المنافسة، ورغبة الجماهير في الفوز بكل المباريات والبطولات، وهو أمر صعب للغاية في ظل متغيرات كرة القدم، مع ضغط المواجهات وتلاحم المنافسات، وأن اللاعبين اعتادوا على التعامل مع هذا الأمر رغم ما يحمله من صعوبات عديدة.
وأكمل: اللاعبون في الأهلي دائمًا على قدر المسئولية، وعندما يثق الأهلي بلاعب ويمنحه شرف تمثيله، لا بد أن يكون على قدر هذه المسئولية، وأن يتحلى بالثقة اللازمة بالنفس، وهذه سمة أي مكان كبير، يتطلب من الجميع ضرورة الحفاظ على التركيز والنجاح في تحقيق هذه الأهداف.