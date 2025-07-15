السيد حمدي مهاجما وسام أبو علي: إحنا مش بنلعب في الشارع

انتقد السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق، موقف وسام أبو علي مهاجم الأهلي وإصراره على الرحيل في الوقت الحالي.

وقال السيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: إحنا مش بنلعب في الشارع، وما يفعله وسام ابو علي وضغطه للرحيل من الأهلي لا يليق.

وأضاف: وسام أبو علي يلعب في نادي كبير وله تاريخ وجماهيرية كبيرة وما يفعله لا يليق أبدا به.

وتابع: الأهلي أكبر نادي في مصر وأفريقيا وهو من صنع اسم وسام أبو علي، ولولاه لن تأتي له هذه العروض، فلابد أن يحترم تعاقده.

وواصل: الأهلي من حقه أن يبحث عن مصلحته، وطالما أن العرض المادي لم يرض الأهلي فعلى وسام أبو علي أن يحترم ذلك.

وأكمل: أتوقع أن الأهلي سيعاقب وسام أبو علي بسبب الاستوري الذي نشرها هذه الأمور ليس لها وجود داخل النادي الأهلي وغضب جماهير الأهلي من اللاعب أمر طبيعي.