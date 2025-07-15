بدون مقابل.. مفاجأة في إعارة كريستو من الأهلي إلى النجم الساحلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن مدة تعاقد نادي النجم الساحلي محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"نادي النجم الساحلي تعاقد رسميا مع محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي لمدة موسم واحد مع وجود بند أحقية الشراء في حالة تألق اللاعب".

وأشار أمير هشام عن أن إعارة كريستو لنادي النجم الساحلي بدون مقابل مالي للأهلي، وهو أمر جيد للنادي الأهلي حتى لا يتحمل راتبه.

واختتم :الأهلي أنهى كل الأمور الخاصة بإعارة كريستو، وهو يتبقى له موسم آخر مع النادي بعد انتهاء موسم الاعارة.