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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الأهلي يحسم ملف كريم نيدفيد خلال الفترة المقبلة

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر مفاجأة بشأن اللاعب كريم نيدفيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:'النادي الأهلي يسعى لانتقال كريم نيدفيد إلى نادي زد خلال الميركاتو الصيفي الجاري".

وأكمل:"كان من المفترض أن يتم انتقال كريم نيدفيد إلى سيراميكا لكن تم التراجع في اللحظات الأخيرة".

وأختتم :"الأهلي سوف يحسم ملف نيدفيد خلال الأيام المقبلة في ظل رغبته الانضمام لنادي سيراميكا كليوباترا، واتمنى تقدير اللاعب خصوصا أنه كان مثال دائم للالتزام مع النادي طوال السنوات الماضية، قد يتم السماح لنيدفيد بالانتقال لنادي سيراميكا كليوباترا، خاصة أنه يريد العمل مع المدرب علي ماهر".

كريم نيدفيد الاهلي امير هشام

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