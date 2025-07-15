شوبير: وسام أبوعلي يرفض المشاركة بمعسكر الأهلي في تونس بداعى الإصابة

أكد أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي السابق، على وجود رغبة لدى مهاجم الفريق الأول للكرة وسام أبو علي ووكيله للرحيل عن النادي الأهلي في الموسم الحالي.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته: الأهلي يرغب في استمرار وسام ابو علي لكن اللاعب يريد الرحيل وأقصى عرض 6 مليون دولار بجانب نسبة إعادة البيع وسيحصل النادي السويدي على نسبته في حال البيع.

وأضاف : راتب وسام 4 و4.5 مليون دولار في الموسم حال الرحيل لأمريكا واللاعب رافض المشاركة في معسكر الفريق بتونس بداعي الإصابة وسيخضع للكشف الطبي لمعرفة تفاصيل الإصابة.

وطالب شوبير بضرورة إعلان الأهلي عن تفاصيل الكشف الطبي لمعرفة طبيعة الإصابة وسبب غيابه عن معسكر الفريق.

وأوضح أن الأهلي طلب 10 ملايين دولار ورفض رحيله بمبلغ أقل حتى لو قرر تقليل راتبه مع ناديه الجديد.