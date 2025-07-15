السيطرة على حريق التهم 3 محال تجارية بشارع سعد زغلول بوسط مدينة الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق شب في عدد من محلات شارع سعد زغلول التجاري بوسط مدينة الإسماعيلية.

وكان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة صباح اليوم، يفيد اندلاع حريق ضخم في عدد من المحال التجارية في سعد زغلول، أحد الشوارع التجارية بالإسماعيلية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ، و سيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ، و تبين نشوب الحريق في 3 محال لبيع الملابس، الأمر الذي استدعى فرض كردون أمني بمحيط المنطقة لسرعة السيطرة على النيران وحماية الممتلكات المجاورة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمحال والمساكن المجاورة ، دون وقوع أي إصابات بشرية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق ومعرفة أسباب الحريق.