سيناتور أمريكي يحث الكونجرس على تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

قدم السيناتور الأمريكي تيد كروز مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية. ويعد القانون الجديد الذي قدمه الجمهوري عن ولاية تكساس خطوة قد تعيق ماليًا الجماعة علي مستواها العالمي.

ويتبع "قانون تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لعام 2025" نهجًا جديدًا "من القاعدة إلى القمة" لتجاوز إخفاقات التشريعات السابقة، مع التركيز على فروع الجماعة العنيفة حول العالم، وفقًا لصحيفة واشنطن فري بيكون.

وسيوجه التشريع، وزير الخارجية إلى "تصنيف فروع جماعة الإخوان المصنفة كجماعات إرهابية وتصنيف فروع إضافية تستوفي المعايير ذات الصلة - ويفرض تصنيف جماعة الإخوان العالمية لدعمها لتلك الجماعات الإرهابية". وهذه الطريقة مستوحاة من جهود إدارة دونالد ترامب الناجحة عام ٢٠١٧ لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أنه فشلت المحاولات السابقة لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لعدم اعتبار جميع فروعها عنيفة بما يكفي لاستيفاء المعايير القانونية. ويهدف نهج مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك من خلال استهداف فروعها العنيفة أولاً.

ووفقًا لموقع "فري بيكون"، حظي مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم توم كوتون (جمهوري عن ولاية أركنساس) وريك سكوت (جمهوري عن ولاية فلوريدا).

وقال مصدر مطلع على تفكير كروز إن مشروع القانون "تم تعديله عمدًا وبصورة مكثفة ليصبح قانونًا". وأضاف المصدر أن الهدف هو "إقراره وتطبيقه". وبمجرد تقديم مشروع القانون رسميًا، من المتوقع أن يحظى بدعم واسع من الأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

وقد صنفت عدة دول، منها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية.