قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تجتاز تقييم مخاطر السلامة من GHS العالمية
شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب
رئيس الوزراء يتابع آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية
دون عذر.. غياب وسام أبو علي يثير غضب الأهلي.. وهذا موقف الإدارة
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري
بيريز يرحب بعودة نجم ريال مدريد: تمنحنا دفعة للاستمرار
كان مشرقا ومنيرا.. الشيخ خالد الجندي يصف وجه النبي
صحة غزة: 93 شهيدا و278 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة
غارة إسرائيلية تستهدف وسط السويداء في سوريا
مسئولة أممية: حياة مليوني فلسطيني في غزة على المحك بسبب نقص الغذاء
اجتماعات مكثفة بالقاهرة بين مفاوضين من قطر إسرائيل حول أزمة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قناة السويس تشهد عبور حاملة السيارات BYD XI'AN إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم

خلال العبور
خلال العبور
الإسماعيلية انجي هيبة

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بقناة السويس شهدت، اليوم الثلاثاء، عبور حاملة السيارات BYD XI'AN إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم  في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة، ومتجهة إلى إيطاليا.

يبلغ طول حاملة السيارات 219 مترا، وعرضها 37 مترا، فيما يبلغ غاطسها 10 أمتار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 9442 سيارة، وتحمل على متنها 7000 سيارة.

تتبع حاملة السيارات الخط الملاحي الصيني BYD، وهي أكبر شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية، وتعد هذه الرحلة هي ثاني رحلات الخط الملاحي عبر قناة السويس بعد عبور حاملة السيارات BYD HEFEI  في 27 يونيو الماضي.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية لانتطام حركة عبور حاملات السيارات عبر القناة وزيادة معدلات عبورها رغم التحديات الراهنة، مشيرا في هذا الصدد إلى توقع زيادة عدد الرحلات التابعة للخط الملاحي BYD بالإضافة إلى انتظام بعض العبورات التابعة للخط الملاحي  COSCO  ضمن الخدمات الملاحية بالتعاون مع شركة Neptune Lines، والتي تربط بين الشرق الأقصى والبحر المتوسط، فضلا عن عبور رحلتين في إطار الخدمة الملاحية التابعة لشركة United Global Ro-Ro والتي تم اطلاقها في فبراير من العام الجاري للربط بين موانئ الشرق الأقصى من جهة وموانئ البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا من جهة أخرى.

وأكد الفريق ربيع أن عودة حاملات السيارات للعبور من قناة السويس تعد رسالة ثقة بأن قناة السويس ستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية من الشرق إلى الغرب، وأن العودة التدريجية للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة يعد أمرا حتميا ترتبط وتيرته بالأوضاع الراهنة والتحديات الجيوسياسية بالمنطقة، متوقعا زيادة حمولات حاملات السيارات العابرة للقناة في النصف الثاني من عام 2025 بما لا يقل عن 20% مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.

من جهته، أكد الربان Rizwan Kapadi كابتن السفينة أن قناة السويس ستظل الممر الأقصر والأسرع والأكثر أمانا لحركة التجارة العالمية، لما تحققه من وفر في الوقت والمسافة، فضلا عن ارتفاع معايير السلامة البحرية وعامل الأمان الملاحي واستقرار الظروف المناخية عند الإبحار عبر القناة مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.


            

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير والتجديد بكلية الدراسات الإنسانية

رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير والتجديد بكلية الدراسات الإنسانية.. صور

أنشطة تفاعلية ومسرحيات للأطفال في جناح الأزهر

أنشطة تفاعلية ومسرحيات للأطفال في جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: الإيمان بالنبي مبني على العلم والمعرفة

بالصور

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

أفضل 5 سيارات كهربائية لعام 2025 يثق فيها الأمريكيون

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لدايت صحى.. عصير الأفوكادو والموز واللوز

عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..

فيديو

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد