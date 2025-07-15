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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في غياب رونالدو.. خيسوس يصل النصر السعودي لبدء مهمته| شاهد

خورخي خيسوس
خورخي خيسوس

وصل البرتغالي خورخي خيسوس مقر نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لبدء مهمته مع العالمي.

ونشر حساب النصر السعودي على موقع "فيس بوك” صورًا من وصول خيسوس إلى النصر، وعلق: “الزيـارة الأولى.. السيـد خيسوس في مقر ناديه”.

وصول خيسوس جاء في غياب مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يقضي عطلته الصيفية.

وكان النصر السعودي، قد أعلن أمس الإثنين تعاقده مع خورخي خيسوس لتدريب الفريق، بعد أشهر قليلة من رحيله عن الهلال.

تعليق خيسوس

وقال خيسوس في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية: “لولا دعوة  رونالدو لما تواجدت في النصر، كريستيانو لاعب لطالما فاز بكل شيء أينما لعب، ولكن ليس في السعودية حتى الآن، سأرى إن كان بإمكاني مساعدته في الموسم القادم”.

وأضاف: “أعشق التواجد في السعودية، إنها بلد المستقبل، سعيد بالعودة إليها، لطالما كنت سعيدًا جدًا هنا، ولطالما حققت الفوز، والآن سأحاول تكرار ذلك”

خيسوس النصر النصر السعودي

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