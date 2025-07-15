الزمالك ينفي التفاوض مع البرازيلي كارلوس فينسيوس

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك وجود أي مفاوضات رسمية مع البرازيلي كارلوس فينسيوس، مهاجم فريق فولهام الإنجليزي السابق، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر أن النادي لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم اللاعب، مشيراً إلى أن فينسيوس لا يدخل ضمن خطط الفريق الفنية في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن الزمالك حدد بالفعل المراكز التي يرغب في تدعيمها خلال الميركاتو الصيفي، واقترب من إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالصفقات المنتظرة، وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وكانت بعض التقارير قد ربطت اسم كارلوس فينسيوس بالانتقال إلى صفوف الزمالك، بعد أن تم ترشيحه من أحد وكلاء اللاعبين، إلا أن إدارة القلعة البيضاء نفت الأمر بشكل قاطع.