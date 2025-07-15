ضبط دقيق بلدي مدعم داخل مخابز سياحية خلال حملة تموينية ليلية بدمياط

قاد مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط، حملة تموينية موسعة خلال الفترة المسائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم داخل بعض المخابز السياحية غير المرخصة، والتي لا يحق لها استخدام هذا النوع من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم. وتم التحفظ على الكميات المضبوطة ومصادرتها.

كماتم تحرير ثلاثة محاضر ضد أصحاب تلك المخابز، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الحملة بمفاجأة إحدى المطاحن المنتجة للدقيق البلدي المدعم، حيث تم سحب عينات من الدقيق لتحليلها في المعامل المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى وزن كميات الدقيق المعبأ للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية المقررة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، والتصدي بكل حزم لأوجه التلاعب بالسلع التموينية