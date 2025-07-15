قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطنون يستولون على الطريق العام بحواجز في حدائق القبة لحجز أماكن السيارات
هتكسب وانت قاعد في البيت.. بعائد يومي يصل إلى 18.75% وشهادات استثمار حتى 28%
أحمد شوبير يتقدم ببلاغ ضد محمد عمارة
آمال ماهر.. وليد توفيق يعلّق على لقب صوت مصر
إللي عينه تزوغ على الأخضر .. تامر أمين يوجه رسالة إلى وسام أبو علي
إلا رجال الدين.. فرج عامر يكشف عن موقف نادي سموحة بدخول الأعضاء بالجلباب
اختفاء ظل الكعبة .. ظاهرة فلكية نادرة بسبب تعامد الشمس| تفاصيل
السكة الحديد تنظم ندوات توعية مع الأزهر لحماية القطارات من الإتلاف
متأثرا بالانخفاض العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
استثمار موقع سينما أوبرا في سوهاج لإقامة أضخم مول تجاري
الزمالك ينفي التفاوض مع البرازيلي كارلوس فينسيوس
منجم السكري يقود طفرة الذهب | استثمارات عالمية واكتشافات واعدة تعيد رسم خريطة التعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير كرارة وزوجته وأولاده في العرض الخاص لفيلم الشاطر

العرض الخاص من فيلم الشاطر
العرض الخاص من فيلم الشاطر
شروق سلامة

يحتفل اليوم الثلاثاء صناع فيلم الشاطر بالعرض الخاص و ذلك في إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفيلم إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف.

وكان من أول الحاضرين أمير كرارة وزوجته وأولاده.

يخوض الفنان أمير كرارة من خلال الفيلم مغامرة مختلفة حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، و يدخل في مطاردات مع إحدي العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة ، مما يدفعه للاستعانة بصديقه"  فتوح "  الذي يجسده الفنان مصطفى غريب ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة و مليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة أحمد عصام السيد، الذي يواصل ترسيخ حضوره كممثل يجمع بين الأداء الحيوي والطابع الكوميدي المختلف.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

فيلم الشاطر الشاطر أمير كرارة وزوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

حالة الطقس غداً

أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟

ترشيحاتنا

عبد القادر

إعلامي: جلسة بين يوسف وعبدالقادر لحسم مصيره مع الأهلي

الاهلي

كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر المصري

وسام ابو علي

إعلامي غضب عارم في الأهلي وخصم 10% من عقد وسام أبوعلي

بالصور

اختفاء ظل الكعبة .. ظاهرة فلكية نادرة بسبب تعامد الشمس| تفاصيل

الكعبة
الكعبة
الكعبة

بعد غياب سنوات .. عزيز مرقة يروج لأحدث ألبوماته الغنائية

بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة

فسح أمه فى لندن .. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من طفل فقير للعالمية | اعرف تفاصيل القصة

اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد